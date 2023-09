Una statistica che può far riflettere. Secondo quanto riportato da Opta, infatti, l'Inter ha vinto il 68% delle partite tra tutte le competizioni (36/53) con Hakan Calhanoglu in campo a partire dalla passata stagione. Senza il turco la percentuale scende al 33%, ovvero 3/9. Un dato che fotografa ancora di più l'importanza del giocatore per i nerazzurri.

