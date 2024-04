L'Inter scenderà in campo lunedì sera, a San Siro, con l'obiettivo di scrivere una pagina importante della sua storia, ovvero battere i cugini del Milan per vincere per prima volta in assoluto uno scudetto in un derby. Nel caso in cui i nerazzurri conquistassero i tre punti, Nicolò Barella aggiornerebbe le sue statistiche personali, salendo a 150 vittorie in tutte le competizioni con la maglia della Beneamata. Lo riporta Opta.