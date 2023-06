Nell'avvicinarsi all'appuntamento di Torino-Inter, in programma sabato prossimo, Tuttosport riporta una statistica riguardo all'andamento stagionale dei granata. "Purtroppo si gioca in casa, vien da dire - si legge sul quotidiano -. In trasferta, i granata han conquistato 31 punti in 19 partite: sarebbero terzi a pari merito con l’Atalanta, se contassero per tutti solo le gare “in viaggio”. Nella classifica delle partite interne, invece, sono quindicesimi: 22 punti appena. Ultima vittoria: il 6 marzo, 1 a 0 al Bologna".