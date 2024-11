Emerge da F.C. InterData una statistica importante riguardo al curriculum di Simone Inzaghi. L'Inter ha infatti inanellato una serie di diciannove clean sheets in 33 partite di Champions League (58%) con l'attuale allenatore dal 2021/22. Più di ogni altra squadra da quando lo stesso Inzaghi si è seduto sulla panchina nerazzurra.

Since the arrival of Simone Inzaghi (from 2021/22), Inter are the team that have recorded the most clean sheets in the Champions League: 19 in 33 matches (58%).