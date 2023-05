Romelu Lukaku sta tornando nelle migliori condizioni di forma: le ultime settimane hanno riconsegnato a Simone Inzaghi un calciatore probabilmente non ancora al 100% ma che sta ricominciando a far sentire la sua presenza in zona gol. I numeri in questo senso non mentono: l'attaccante belga è il giocatore di Serie A che ha partecipato attivamente a più gol considerando tutte le competizioni da inizio marzo ad oggi arrivando a quota nove, grazie a cinque reti e quattro assist.