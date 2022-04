Inter e Nazionale italiana, un connubio da sempre molto forte. L'Inter, infatti, è la seconda squadra per convocati in nazionale, con ben 115 giocatori spartiti tra i vari C.T, dietro solo alla Juventus. Ecco quali sono i calciatori con più presenze in Nazionale che hanno vestito la maglia dell'Inter.



1. Fabio Cannavaro

136 partite in nazionale

74 presenze con l'Inter



2. Andrea Pirlo

116 presenze in nazionale

40 presenze con l'Inter



3. Giacinto Facchetti

94 presenze in nazionale

634 presenze con l'Inter



4. Giuseppe Bergomi

81 presenze in nazionale

756 presenze con l'Inter