Buona la prima in Serie A per Marcus Thuram. Anzi, buonissima. Come evidenziato da Transfermarkt.it, l'attaccante francese ha totalizzato 26 tra gol e assist diventando il secondo miglior debuttante nel campionato italiano negli ultimi 20 anni dietro al solo Cristiano Ronaldo, che con la Juve nel 2018-19 si era issato fino a quota 30. L'ex Gladbach ha eguagliato un altro bianconero, Carlos Tevez, che si sistema sul gradino più basso del podio. In classifica anche il milanista Christian Pulisic, in decima piazza.