Romelu Lukaku è tornato e si è ripreso subito l'Inter. Big Rom ci ha messo solamente 82 secondi per ritrovare il gol con la maglia nerazzurra. Con 1'22" sul cronometro, quella del belga è la rete più rapida segnata dall'Inter nella sua gara d'esordio stagionale in Serie A negli ultimi 60 anni. Inoltre, il gol di Lukaku è il più veloce per una squadra all'esordio stagionale in Serie A dal 2011/12, quando Dusan Basta con l'Udinese segnò proprio contro il Lecce esattamente dopo 1 minuto e 22 secondi dall'inizio del match. Lo ricorda Inter.it.