L'Udinese è la squadra contro cui Davide Frattesi ha segnato più reti in Serie A. Finora il centrocampista dell'Inter è riuscito a bucare i friulani per tre volte in cinque confronti. Indimenticabile l'ultimo gol, arrivato lo scorso 8 aprile nel pazzo finale del Bluenergy Stadium: il tap-in del 2-1 nerazzurro, arrivato in pieno recupero, è risutato essere fondamentale per la conquista del 20° Scudetto.