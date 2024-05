Una delle vittorie cruciali nel percorso dell'Inter verso il 20° scudetto è stata senza dubbio la prima del 2024 che ha visto l'Inter vincere all'ultimo respiro contro l'Hellas Verona, avversario dei nerazzurri anche nell'ultima gionata di campionato. Il Man of the Match di quella partita dal finale folle è stato Davide Frattesi, decisivo con la zampata al 93' di gioco.

Il gol last minute è la specialità della casa per il centrocampista romano: sono stati in totale tre i gol realizzati oltre il 90' dal numero 16 interista, in rete nel recupero nella manita rifilata al Milan, ma anche contro Verona e Udinese.

