Edin Dzeko ha realizzato ieri sera il suo settimo gol contro il Viktoria Plzen con le maglie di Roma e Inter: come riportato da Opta, da quando è in Italia contro nessuna squadra ha fatto meglio. Ma non solo. L'attaccante bosniaco (36 anni, 180 giorni) è il giocatore più vecchio a segnare e fornire un assist in una singola partita di Champions League da Didier Drogba (36a 259g) nel novembre 2014.