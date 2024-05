Vittoria per 2-1 del Porto sul Boavista alla penultima giornata di Liga Portugal. Ultima gara della stagione in casa per i Dragoes ed è stata molto probabilmente una serata di addii. Tra questi c'è quello di Mehdi Taremi, che l'anno prossimo vestirà la maglia dell'Inter.

L'attaccante iraniano, in campo per poco più di mezz'ora, si è congedato dal Do Dragao con un gol nel 2-1 finale. Da capire se sarà un addio anche per il tecnico Sergio Conceiçao, ambito dal Milan.

La sfida di stasera contro il Boavista ha confermato l'addio dell'attaccante iraniano a fine stagione. Il giocatore è apparso infatti visibilmente commosso al fischio finale. Un video raccolto dalla tv portoghese evidenzia le lacrime del calciatore.