Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la qualificazione in Champions League di Juventus e Bologna: "Fino alla fine. Grande festa Juve: è in Champions con il Bologna. De Ketelaere show: Gasp piega la Roma".

In taglio basso spazio alla vittoria della Lazio contro l'Empoli 50 anni dopo il primo scudetto biancoceleste: "Tutti figli di Maestrelli".