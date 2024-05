"Ci prepariamo alla prossima estate sapendo che il mercato sarà lungo, ma con l'idea di confermare più giocatori possibili con la volontà di portare avanti questo gruppo che ha delle basi solide e forti. Il primo passaggio sarà quello con il Mister che ha portato alla ribalta questo gruppo straordinario. Vogliamo continuare a dare continuità con il lavoro straordinario che sta facendo tutto lo staff per poter continuare a fare bene e a sognare". Esordisce così, Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, a Radio Serie A, dove annuncia di fatto la volontà di rinnovare il rapporto con l'allenatore Thiago Motta.

Cosa pensa del percorso di Thiago Motta?

"Dopo il primo periodo dello scorso anno, le prime tre partite della gestione Thiago Motta ci vedevano con un solo punto raccolto, le cose non sono state semplici ma vedevamo il Thiago allenatore e il Thiago uomo come lavorava e come cercava di costruire l'identità di squadra e ci piaceva molto. Abbiamo capito che gli serviva un po' più di tempo per capire come prendere i ragazzi e per stravolgere qualcosa. Con lui sono cresciuti i ragazzi e il prodotto che ne è uscito è stato interessante e giovane".

Quanto è felice per la qualificazione in Champions League?

"Questa qualificazione è inaspettata ma meritata. Sono arrivato a Bologna che la squadra era in Serie B, pensare a oggi di essere in Champions è qualcosa di pazzesco. Spero di incontrare tutte le grandi: dal Barcellona al Real Madrid per poter vedere dal vivo quel livello. È stato molto emozionate, è un traguardo straordinario quello raggiunto. Siamo contenti anche per la nostra gente, sappiamo da quanto aspettavano di poter esultare dopo tutto quello che abbiamo e hanno passato. Arrivarci dopo solo due anni di lavoro con Thiago Motta è stato magnifico. Al rientro da Napoli i ragazzi hanno avuto un'accoglienza straordinaria, è stato incredibile. Ieri sera in piazza si è vista l'esplosione di gioia e di emozione che sta travolgendo la città. Vedere la nostra gente entusiasta e carica è per noi motivo d'orgoglio e uno stimolo a fare meglio".