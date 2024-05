Francesco Modesto, allenatore dell'Atalanta Under 23, ha parlato a Terzotemponapoli.com della grande annata dell'Inter nel campionato di Serie A. "Il progetto Inter viene da lontano. Dall'arrivo di Marotta alla fiducia dell'allenatore Simone Inzaghi. Ripetersi non è mai facile, ma potrebbe tranquillamente succedere. E' una società importante, e potrebbe dire la sua in modo decisivo anche in campo europeo", afferma Modesto.