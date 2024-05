La FIGC sta muovendo passi rilevanti anche per adottare una rivoluzione consistente in seno all'AIA. Secondo quanto riferito dal corriere dello Sport Gravina vuole modificare le modalità di elezione del numero uno arbitrale. Basta scelte politiche delle singole sezioni, ma un suffragio universale tra tutti gli associati maggiorenni che avranno così la possibilità di esprimere direttamente la loro preferenza, in una elezione che coinvolgerebbe più di 30mila persone votanti, ricorda Calcio e Finanza. Sono giorni caldi per le continue schermaglie tra le varie componenti del calcio. Si attendono sviluppi.