Valon Behrami, ospite di DAZN, ha commentato la stagione del Milan paragonando la rosa dei rossoneri a quella dell'Inter, con una grande convinzione: "Chiunque arriverà sulla panchina del Milan avrà una sedia calda, veramente calda. Le aspettative sono alte, il tasso tecnico della squadra non è vicino per niente all’Inter. È un lavoro complicato, ci vuole coraggio da tutte e due le parti: non solo della società ma anche dell’allenatore che dovrà accettare un lavoro così. Ci sono tante incognite, che prima con Paolo Maldini e Frederic Massara vedevi più organizzate".