Edoardo D'Ancona, terzino di proprietà della Lucchese in questa stagione in prestito all'Aglianese (Serie D), ha parlato a GazzettaLucchese.it: "Se mi piacerebbe tornare? Certamente. Con i rossoneri ho un contratto che scadrà a giugno. A me piacerebbe tornare però vedremo".

Un calciatore di Serie A al quale si ispira?

"Direi Darmian dell'Inter. Abbiamo delle caratteristiche simili".