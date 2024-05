Tifoso romanista che però preferisce non parlare della Roma per motivi 'scaramantici' da parte dei suoi conoscenti ("Dicono che porto sfiga: che devo fare?"), Michele Rech, meglio noto con il nome d'arte di Zerocalcare, confessa alla Gazzetta dello Sport di avere un'ammirazione particolare per Zinedine Zidane. Al punto da dirsi addirittura felice per la testata rifilata a Marco Materazzi in occasione della finale dei Mondiali 2006 a Berlino: "Ero contento della capocciata di Zidane, posso dirlo? Zizou aveva un carisma speciale, l’idea che reagisse con una testata a un’offesa mi piaceva".