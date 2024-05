Giovanni Malagò, presidente del CONI, continua ad alimentare il dibattiito con Andrea Abodi, Ministro dello Sport, a proposito della creazione dell'Authority per i conti delle società sportive. Queste le parole del numero uno dello sport italiano a margine dell'assemblea di Federalberghi a Viareggio: "Si è passato dall'idea di un'agenzia cooperativa a un'idea di un'authority. Una parola molto chiara sul vocabolario, vorrei vedere come sarà declinata nei tempi e nei modi. Non c'è pregiudizio, dico solo che non si può fare qualcosa se c'è un'opposizione così chiara da parte di un certo mondo, anche a livello internazionale".

Malagò prosgue: ""Questo non vuol dire che non si debba trovare una soluzione, perché sull'obiettivo siamo tutti d'accordo. Se questo viene declinato bene e si pensa che possa aiutare, nessun tipo di problema, però abbiamo visto tante situazioni partite con i buoni presupposti, e infatti si condividono gli obiettivi, e poi invece non si è andati meglio, ma peggio. Lo scontro? Di fatto è già evitato, basta evitare di ripetere degli errori, magari con delle idee senza parlarne prima".