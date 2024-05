Eraldo Pecci rende merito all'Inter per la vittoria dello scudetto, ma allo stesso tempo commenta in modo negativo la situazione del calcio italiano. "L’Inter ha dominato, scudetto strameritato. Inzaghi bravo ad amministrare - commenta al Corriere della Sera -. Per il resto siamo molto indietro: con grandi eccezioni come Gasperini e Thiago Motta. O Baroni: gli cambiano tutta la squadra del Verona a gennaio e lui è ancora lì a lottare per la salvezza. Ma ecco, come movimento non stiamo messi bene. Gli ultimi due scudetti vinti quasi due mesi prima, prima dell’Inter il bel Napoli di Spalletti. E poi dai: tra la prima e l’ultima non ci possono essere più di 70 punti".