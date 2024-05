Il Sud America, e l'Argentina in particolare, continuano a essere territorio di caccia per l'Inter. La Gazzetta dello Sport rivela che gli uomini radar nerazzurri restano molto attivi nel Paese da dove negli anni hanno quasi sempre pescato giocatori di alto livello che con l'Inter si sono affermati e hanno scritto pagine di storia importanti, da Javier Zanetti a Lautaro Martinez. Adesso, sui taccuini di Viale della Liberazione campeggiano quattro nomi ben precisi: sono quelli di Nicolas Valentini, Marco Di Cesare, Agustin Giay e Kevin Zenon. Sono questi i nomi promossi da Dario Baccin, braccio destro di Piero Ausilio, nella sua ultima missione oltre l'Atlantico, che ne apprezza potenziale tecnico, situazione contrattuale, ruolo e costo ancora abbordabile.

Nel dettaglio: Nicolas Valentini è il difensore in scadenza di contratto col Boca Juniors a dicembre e in rottura con il suo club per il prolungamento al punto da non calcare i campi da un mese, già da tempo individuato come possibile opportunità. Abile in marcatura e niente male pure in fase d’impostazione, Valentini ha anche il passaporto italiano che può facilitare la trattativa. Noto da tempo anche l'interesse per Giay, giocatore a tutta fascia del San Lorenzo, che ha rinnovato col Ciclon fino al 2026. Punto fermo della Nazionale U20 di Javier Mascherano, potrebbe costare tra i sei e gli otto milioni di euro.

Le novità sono rappresentate da Marco Di Cesare, 22enne centrale del Racing Avellaneda, e da Kevin Zenon, esterno sinistro del Boca Juniors suo coetaneo. Di Cesare, esploso in questa stagione, può coprire senza problemi tutti i ruoli nella difesa a tre e potrebbe costare anche meno di Giay. Zenon, diventato un idolo della Bombonera grazie alle sue prestazioni che gli hanno fruttato tre reti e quattro assist, è quello che comporterebbe forse l'esborso più importante visto che gli Xeneizes hanno fissato una clausola di 15 milioni di euro. In Argentina sostengono che il Newcastle abbia già tentato un timido approccio.