"Se mi avessero detto che ci fosse stata una qualificazione in Europa avrei risposto che non era ipotizzabile da nessuno". Esordisce così Alessandro Canovi a TMW, dove il figlio dell'agente di Thiago Motta racconta l'emozione per il grande obiettivo conquistato dall'ex centrocampista dell'Inter, oggi allenatore del Bologna, nonché principale artefice della storia qualificazione in Champions League. "I calciatori, Thiago, sono stati di un livello indefinibile. Trovare aggettivi è difficile. È la prova che lavorando bene si possono ottenere grandi risultati. Meritocrazia. Quest’annata è talmente bella che chissà cosa avrebbe tirato fuori il maestro Lucio Dalla".