Paolo Condò dedica una parte importante della sua analisi su La Repubblica al percorso della Juventus di Allegri in campionato. "Dopo aver corso nel girone d’andata ed essersi messa a camminare a febbraio, la Juventus ha tagliato il traguardo della Champions strisciando, e lo strazio di questi ultimi metri oltrepassa di molto i demeriti dell’allenatore — che ci sono e gli costeranno la panchina — per investire un intero ambiente. Appena si è creata luce fra l’Inter e lei, la squadra si è spenta e non c’è stato verso di riattivarla né da parte di Allegri, né tanto meno dalla società (ma i soldi spesi a gennaio per i misteriosi Djalo e Alcaraz, per quanto pochi, non potevano portare almeno un giocatore vero?)".