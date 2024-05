Non c'è solo Bento nelle idee di mercato dell'Inter. Come riporta Tuttosport, infatti, l'idea della dirigenza è centrare altri due obiettivi per l'estate. Uno è un difensore centrale, con Alessandro Buongiorno in cima alla lista. L'altro è un attaccante "col dribbling nel dna", caratteristica che manca nella rosa. In questo caso in cima alle preferenze c'è il genoano Gudmundsson.