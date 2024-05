Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, è intervenuto a Radio Anch'io Lo Sport dopo la promozione dei lariani in Serie A. Tra i temi trattati, l'incidenza delle proprietà straniere sul calcio italiano.

"Normale - dice Ludi - si parli molto del sistema calcio. E' un sistema che è tecnicamente fallito. Servono proprietà solide, con grande progettualità. Le proprietà straniere dovrebbero fare fronte comune per, non dico insegnare, ma far vedere un altro modello di business. Quello costruito dalla famiglia Hartono è diverso da come intendiamo il calcio in Italia".