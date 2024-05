Momento magico per l'Atalanta che batte 2-1 la Roma e conquista una vittoria importantissima nella lotta Champions League. La Dea infatti si porta al quinto posto, portandosi a +3 sulla squadra giallorossa con una partita in più da disputare. Protagonista della serata con una doppietta De Ketelaere, inutile il gol su calcio di rigore di Pellegrini nella ripresa. Esultano anche Bologna e Juventus, qualificate matematicamente alla prossima Champions League. Traguardo storico per la squadra rossoblù di Thiago Motta.