Notte di festa a Casteldebole, dove duemila tifosi del Bologna si sono radunati per accogliere da trionfatori i giocatori rossoblu dopo la vittoria di Napoli che rende sempre più vicina la storica qualificazione in Champions dei felsinei. Nel corso dei festeggiamenti, è partito anche il coro: "Chi non salta juventino è", al quale ha deciso di accodarsi anche il tecnico Thiago Motta. Segnale non indifferente, visto che Motta è uno dei nomi più caldi per l'eventuale successione di Massimiliano Allegri alla guida dei bianconeri, nonostante sia osteggiato dai sostenitori juventini.

