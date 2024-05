MaRHE Center - Centro di Ricerca Marina e di Alta Formazione e Inter Campus, con il patrocinio di UEFA Foundation for Children, hanno creato il progetto biennale di educazione ambientale “Playing with corals: football as a gateway toward climate action and marine awareness”, rivolto ai ragazzi dai 10 ai 14 anni e nato da un accordo stipulato nel febbraio 2024, grazie al quale verranno formati 20 educatori locali nelle Maldive su una specifica metodologia sociale.

Gli istruttori locali riceveranno visite periodiche di formazione da parte dello staff italiano e condurranno attività settimanali con i circa 200 adolescenti e preadolescenti (10-14 anni), maschi e femmine, residenti nelle 5 isole dell’atollo di Faafu (Feeali, Bileiydhoo, Magoodhoo, Dharanboodhoo, Nilandhoo). "Il progetto Playing with Corals - sottolinea la Professoressa Lucia Visconti Parisio, delegata della Rettrice per lo Sport Universitario - rappresenta un modello virtuoso di coinvolgimento della comunità dei giovani delle isole maldiviane, dove Bicocca svolge la sua attività di ricerca con il MaRHE Center. Il progetto coniuga attività sportiva per accrescere il benessere psicofisico dei ragazzi e delle ragazze, con l'educazione ambientale creando sinergie positive per la crescita e la consapevolezza dei partecipanti."

“Col progetto Inter Campus operiamo da quasi 30 anni nel mondo cercando di mettere lo sport al servizio di una progettualità educativa che accompagni i nostri bimbi nel raggiungimento di obiettivi importanti e formativi - dichiara Carlotta Moratti, Presidentessa di Inter Campus - Con grande felicità e attenzione abbiamo aderito a questa splendida sfida insieme a ottimi compagni di viaggio, come Bicocca col MaRHE Center e la UEFA foundation for Children. La protezione ambientale è una necessità a cui non possiamo non rispondere. La terra ha bisogno di generazioni che la proteggano meglio di come l’abbiamo trattata noi finora. Investiamo quindi tutte le nostre risorse e attenzioni in questi bimbi, che potranno formarsi una coscienza e un’abilità molto attenta e pratica nel salvaguardare i coralli e l’ambiente di queste splendide isole".