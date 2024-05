Sarà Inter-Lazio la gara più attesa della 37esima giornata di Serie A, quantomeno dai tifosi nerazzurri che in occasione del match contro i laziali, ultima in campionato in casa per la squadra di Inzaghi, assisteranno alla consegna dello Scudetto che il capitano Lautaro Martinez solleverà sotto il cielo di San Siro. Il match si disputerà domenica 19 maggio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app. Su FcInternews.it, come sempre, daremo ai lettori aggiornamenti pre e post partita, oltre a seguire il match con la diretta testuale.

