Tutto fatto per il rifinanziamento. Anche oggi la Gazzetta dello Sport conferma l'imminente firma che darà respiro a Suning in chiave Inter.

L'accordo con il fondo americano Pimco per un prestito di 430 milioni di euro consentirà a Zhang - sottolinea la rosea - di estinguere il debito di 375 milioni (interessi compresi) con Oaktree che ha in pegno le azioni dell'Inter. Grazie a questo passaggio, quindi, il progetto cinese in sella ai nerazzurri potrà continuare.