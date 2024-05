Antonio Conte avrebbe fatto sapere di essere disponibile a valutare una proposta del Milan, ma il nome più caldo per la panchina rossonera della prossima stagione continua ad essere quello di Sergio Conceicao. È quanto sostiene Tuttosport, seppur precisando che il profilo del salentino ex Inter è sempre stato smentito da Casa Milan. "Il salentino ha parlato col Napoli - chiede un triennale da 6.5 milioni più bonus - e ha aperto al Milan", si legge.

Secondo TS il Diavolo pensa a Conceicao ma non sembra convinto a pieno, così come per Fonseca (corteggiato dal Marsiglia). Sullo sfondo anche i nomi di Van Bommel e Gallardo, mentre vengono smentiti i contatti per De Zerbi e Sarri.