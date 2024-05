Le iniziali indiscrezioni davano martedì 14 quale data per la consegna dell'Ambrogino d'Oro ai dirigenti dell'Inter per la conquista della seconda stella, ma la cerimonia si terrà invece venerdì 17 maggio, alle ore 11 in sala Alessi. Sarà lo stesso sindaco Giuseppe Sala a conferire il riconoscimento spettante a personaggi e realtà lombarde che si distinguono particolarmente.

Domani invece, martedì 14, sarà premiato Simone Inzaghi a Palazzo Gotico a Piacenza. Si tratta del primo tecnico piacentino a vincere uno scudetto e sarà omaggiato dalla sindaca Katia Tarasconi.