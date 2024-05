Inizia con il piede giusto l'avventura dell'Inter U16 ai playoff. Rotondo il successo in territorio veronese contro l'Hellas. A siglare la vittoria sono stati Moranduzzo e La Torre (doppietta). Non ha condotto a nulla il momentaneo pareggio dei gialloblu con la rete di Garofalo. Un primo passo rilevante per i ragazzi allenati da Juan Solivellas, che guardano con fiducia ai prossimi appuntamenti.