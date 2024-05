Cresce la speranza e la fiducia per la guarigione di Christian Di Martino, il poliziotto che lo scorso giovedì è stato ferito con diverse coltellate alla stazione di Lambrate. L'agente, dopo il lungo intervento, è in fase di ripresa. Come fa sapere Fabrizio Biasin, Di Martino è sveglio e respira in autonomia e per mostrare vicinanza all'agente, cognato peraltro del calciatore, Federico Dimarco, l'Inter, squadra di cui è tifoso, ha fatto consegnare alla famiglia una maglia della Beneamata con tutte le firme dei campioni d'Italia.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!