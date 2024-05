"In settimana ci sono state tante chiacchiere che non hanno aiutato la nostra preparazione alla partita. Credo solo che l'Inter abbia giocato al cento per cento...". Così Eusebio Di Francesco, stizzito, aveva commentato a caldo la cinquina subita dall'Inter nell'anticipo del venerdì.

La Gazzetta dello Sport interpreta linearmente l'amarezza del tecnico del Frosinone, tirando in ballo l'Inter: "È molto probabile che l'allenatore pescarese pensasse alla sconfitta nerazzurra contro il Sassuolo, diretta concorrente per la salvezza. E alle polemiche suscitate per una prestazione della squadra di Simone Inzaghi non certo paragonabile a quella di venerdì allo Stirpe. E pensare che dopo il pareggio a Empoli, nel commentare lo scontro diretto contro Nicola, aveva schivato la specifica domanda riguardo a Sassuolo-Inter ritenendola di poco senso".

Secondo la rosea, il disagio di Di Francesco e di tutta la squadra gialloblu nascerebbe dal presunto diverso atteggiamento dell'Inter rispetto alla gara con il Sassuolo. "Loro hanno fatto la gara che dovevano fare, al massimo. Sono entrati e hanno fatto falli non visti dall'arbitro. L'Inter era libera mentalmente ed è venuta qui a fare una partita diversa rispetto a quella precedente a livello mentale. E poi avevano tutti i riflettori addosso", aveva infatti poi sottolineato l'allenatore abruzzese.

E la Gazzetta asseconda tale pensiero: "A guardare i numeri del match, è apparso chiaro come i campioni d'Italia abbiano voluto resettare la débâcle di Reggio Emilia, riportando l'asticella della concentrazione agli standard di un campionato stradominato. Cinque gol su sei tiri nello specchio, compresa la traversa colpita di testa da Bisseck, con una percentuale praticamente del cento per cento di precisione che è un record in una partita senza assillo di obiettivi. Come era quella contro il Sassuolo, dove il tabellino segnava un solo tiro in porta su sette totali".

Una polemica sottile stavolta, non troppo accentuata. Ma che comunque, a vedere l'evoluzione del match e le tante occasioni avute dal Frosinone, non ha alcun fondamento. È il calcio. Basterebbe guardarle bene le partite.