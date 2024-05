Dopo quella del 2019, riecco la tournée cinese per l'Inter. Un evento attesissimo specialmente da Steven Zhang, che non vede l'ora di riabbracciare i suoi ragazzi che tante gioie gli hanno dato in questa stagione.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, è ormai in via di definizione il viaggio in Asia dei nerazzurri in estate: i neo campioni d'Italia partiranno il 25 luglio alla volta di Chengdu per giocare due amichevoli (probabilmente con Atletico Madrid e Psg) e rientrare in Italia a inizio agosto, forse dopo un passaggio a Shanghai e/o a Nanchino. Manca solo l'annuncio ufficiale, ma la trasferta è certa malgrado gran parte della rosa tra metà giugno e metà luglio sarà impegnata tra Europeo e Coppa America.

Zhang non vede i suoi da un anno: aveva lasciato l'Europa dopo la finale di Champions persa a Istanbul contro il Manchester City, il 10 giugno scorso. Aveva poi raggiunto la comitiva nerazzurra a Tokyo il 23 luglio, in occasione dell'Inter Japan Tour, per poi rientrare a Nanchino.