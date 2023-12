A segno con il sinistro per fissare il 2-0 momentaneo in Inter-Udinese, Federico Dimarco ha ritoccato le sue personali statistiche stagionali. Per Dimash è arrivato il terzo gol in campionato, ai quali si aggiungono 4 assist. Solo Alex Grimaldo e Jeremie Frimpong sommano più gol+assist tra i difensori nei principali cinque campionati europei.