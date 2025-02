Occhio alla palle inattive nel derby d'Italia di stasera. Il motivo è presto spiegato da due statistiche che dicono molto sulle abilità dell'Inter di tradurre in gol situazioni da palla ferma e, dall'altra, la fragilità della Juve nel contrastarle.

In particolare, la squadra di Simone Inzaghi è quella che ha segnato più reti su sviluppi di calcio piazzato (17) in questo campionato; al contrario, gli uomini di Thiago Motta hanno subito più reti in percentuale (43% - 9/21).

