L’Inter non batte la Juventus in un match casalingo giocato nel girone di ritorno di Serie A dall'aprile del 2010 (2-0). Nell’era post Triplete, i nerazzurri hanno vinto appena 2 dei 12 totali confronti interni di campionato con i bianconeri (5 pareggi e 5 sconfitte completano il bilancio), almeno tre successi in meno che contro qualsiasi altra avversaria incontrata al Meazza almeno 10 volte nella competizione in questo arco temporale.