Se scenderà in campo contro la Fiorentina, Hakan Calhanoglu taglierà il traguardo delle 250 presenze in Serie A. Ma non solo, perché con una rete taglierebbe anche il traguardo dei 50 gol realizzati nel torneo.

Anche Matteo Darmian e Piotr Zielinski sono vicini al raggiungimento di due traguardi personali: il difensore italiano (149) è vicino a registrare 150 vittorie in Serie A, mentre il polacco (49) è ad un passo dal servire 50 assist in Serie A.

E contro la Fiorentina potrebbe essere una serata speciale anche per Bastoni: la prossima sarà la presenza numero 200 in Serie A per lui, la 169ª con la maglia dell’Inter.