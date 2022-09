Ricca e importante è la storia dei precedenti tra Inter e Bayern Monaco, che spesso hanno finito con l'incrociare i loro cammini in Europa con il culmine raggiunto nella finale di Madrid del 2010, che vide i nerazzurri imporsi per 2-0 sui bavaresi e alzare la Coppa al Bernabeu. L'Inter ha una statistica particolare contro il Bayern: ha perso tre volte su tre in casa a San Siro, ma non è mai stata battuta in Germania. Come nella stagione 2010-2011, quando le due squadre si sono incrociate agli ottavi di finale: il 23 febbraio, un gol di Mario Gomez al 90' ha regalato al Bayern la vittoria per 1-0 all'andata a San Siro. L'Inter, però, è diventata la seconda squadra a superare un turno a eliminazione diretta dopo una sconfitta casalinga all'andata grazie ai decisivi gol in trasferta al ritorno. Dopo il vantaggio di Samuel Eto'o (4'), i padroni di casa si sono portati avanti ancora con Gomez (21') e Thomas Müller (31'), ma Wesley Sneijder (63') e Goran Pandev (88') hanno ribaltato l'incontro.