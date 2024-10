Ancora un successo per il Napoli di Antonio Conte, tornato a vincere a San Siro ieri sera per la prima volta dopo quell'ormai lontano Inter-Udinese del 23 maggio 2021, ultima vittoria del condottiero di Lecce al Meazza. Quel giorno la squadra nerazzurra si imponeva per 5-1 sull'Udinese nell'ultima delle 38 partite di Serie A della stagione 2020/21 che culminava con la vittoria del 19esimo scudetto dei nerazzurri, titolo di cui la Beneamata fu insignita proprio alla fine di quell'ultima vittoria di Conte nella Scala del Calcio da Conte e che si festeggiò fuori dallo stadio con i tifosi in un'atmosfera per ben noti motivi differente rispetto alla folla oceanica del ventesimo Scudetto. L'allenatore pugliese era tornato a San Siro il 14 febbraio 2023 per Milan-Tottenham, gara valida per l'andata di ottavi di Champions League vinta per 1-0 dai rossoneri. L'ex tecnico dell'Inter tornerà al Meazza fra due turni di Serie A per la 12esima giornata in casa dei campioni d'Italia.