La prima rete nerazzurra di Hakan Calhanoglu su punizione può dare una spinta in più al turco in vista del match contro il Torino, avversario che gli evoca dolce ricordi. Quella granata è infatti una delle due squadre contro cui il 20 interista ha realizzato una doppietta in Serie A, l’unica per il turco in un match casalingo: era Inter-Torino 2-0 del 28 aprile scorso, il giorno della parata scudetto in giro per le vie di Milano. Inoltre, il Torino è anche la squadra piemontese è quella contro cui il centrocampista ha segnato più reti con la maglia dell’Inter nella massima serie: tre.