Il Bologna ha collezionato 4 clean sheet consecutivi in Serie A per la prima volta da marzo 2016 e non arriva a cinque dal novembre 1999 (in quel caso la quinta gara fu proprio contro l’Inter, ma in casa): per gli emiliani sono ben 428 i minuti senza subire gol, la striscia aperta attualmente più lunga nei maggiori cinque campionati europei 23/24.

Da quando Thiago Motta allena il Bologna, gli emiliani hanno perso solamente 11 gare in Serie A TIM (le stesse sconfitte registrate dall’Inter): soltanto Napoli (cinque ko) e Milan (nove) hanno fatto meglio nella competizione considerando le squadre presenti in entrambi i campionati (22/23 e 23/24)