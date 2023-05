Stagione clamorosa in Europa per il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, almeno dal punto di vista delle statistiche individuali: Basto, per esempio, ha preso parte a più sequenze su azione che si sono concluse con un gol rispetto a qualsiasi altro difensore centrale in questa Champions League, ben otto. Bastoni guida inoltre i giocatori nerazzurri nella competizione per tocchi (617), progressioni palla al piede (70) e passaggi verso la trequarti avversaria (65).