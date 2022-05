Il gol di Nicolò Barella nella finale di Coppa Italia ha riportato a segno un giocatore italiano dell'Inter a diversi anni dall'ultima volta. Come ricorda il club nerazzurro sui profili social, non si vedeva un italiano segnare nell'ultimo atto della competizione dal 1981/82. In quella gara a segnare contro il Torino fu "Spillo" Altobelli, autore del definitivo 1-1 in trasferta nella gara di ritorno dopo il gol di Serena all'andata, unico del match al Meazza.