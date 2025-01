Nicolò Barella ha fatto sentire la sua importanza all'Inter anche a cavallo tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. In questo lasso di tempo il 23 nerazzurro ha partecipato attivamente a cinque gol in Serie A, mettendo a referto due reti e tre assist: come ricorda Opta, nessun centrocampista ha fatto meglio in questo periodo periodo. Come lui è a quota cinque anche Zambo Anguissa.

Barella è infatti andato a segno contro Parma e Lazio, mentre i due passaggi vincenti sono arrivati contro il Cagliari (due) e contro l'Empoli (uno).