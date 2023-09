Dopo essere entrato nel mirino di mercato dei nerazzurri, Tommaso Baldanzi ritroverà domani l'Inter. Avversario dal sapore agrodolce per il centrocampista offensivo dei toscani che segnò proprio contro i meneghini la sua ultima rete. L'ultima volta che il ventenne sottoscrisse un tabellino fu infatti il 23 gennaio 2023, rete decisiva per la vittoria dell’Empoli per 1-0 al Meazza; da allora, tuttavia, non ha preso parte ad alcun gol in 20 presenze in campionato.