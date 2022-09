L'Inter, sabato pomeriggio a San Siro, cercherà di tornare alla vittoria in campionato dopo i due ko consecutivi contro Milan e Bayern Monaco. La squadra nerazzurra ospiterà il Torino di Juric.

I due club si sono affrontati 187 volte in competizioni ufficiali, di cui 172 in Serie A e 15 in Coppa Italia. Il bilancio è complessivamente in favore dell'Inter, che ha vinto in 77 occasioni contro le 55 degli avversari, con altrettanti pareggi. Sono quasi quattro anni che i nerazzurri non perdono questo scontro diretto: l'ultima vittoria del Toro risale al gennaio 2019 (1-0, gol di Izzo); poi un pareggio e cinque vittorie dell'Inter.